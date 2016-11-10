Fatih Hoca gitti, Terim geldi!

2018 Dünya Kupası elemelerinde cumartesi günü Kosova’yı ağırlayacak olan A Milli Takımımız, Antalya’daki hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim önceki akşam gerçekleşen antrenmanda savunma, orta saha ve hücum oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Hasan Ali Kaldırım’a, “Topu illa kanattan içeriye kesmek zorunda değilsin. Belki içerideki oyuncu daha pozisyonunu almadı. Gördük işte, bekle geriye dön veya topa bas rakip defans şaşırsın. orta için uygun pozisyonu bekleyelim” diye konuştu.

Orta saha oyuncularını atağa çıkarken yapılan hatalar konusunda uyaran Terim, “Büyük takımlar özellikle orta alanda yapılan hataları affetmezler. Bir daha böyle basit hatalar yapmayın” ifadelerini kullandı. Fatih Terim, hücum oyuncularının da dikkatini çekti. Ay-yıldızlı teknik adamın, oyuncularından topu önce merkeze daha sonra kenarlara oynamalarını istediği gözlendi.

Fatih Terim’in, Antalya’daki hazırlıklar sırasında sergilediği değişim de gözlerden kaçmadı. Antrenmanlar ve kamplarda oyuncularına karşı genelde babacan yaklaşımıyla tanınan Terim, Antalya’da uyarılarıyla dikkat çekiyor. Başarılı hocanın oyuncularıyla daha mesafeli olması kampın en önemli detayları arasında yer alıyor.

15 Temmuz Şehitlerine saygı

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü çalışmasını Sentido Zeynep Resort Otel’in sahasında gerçekleştirdi. Milli takım oyuncuları antrenmana, Vodafone 38. İstanbul Maratonu’nun bu yılki sloganı olan, “15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz” yazılı tişörtlerle çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla devam etti. Maç öncesi kısa bir toplantı yapan Fatih Terim maç sırasında da, futbolcuları sık sık durdurup uyarılarda bulundu.