Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n sportif direktÃ¶rÃ¼ Fatih Ä°bradÄ±, Galatasaray'da gÃ¶rev alacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Ä°bradÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu iddialarla ilgili geliÅŸmeleri basÄ±ndan takip ettiÄŸini belirtti.Â

Åžu an iÃ§in herhangi bir teklif almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ä°bradÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Galatasaray'dan resmi teklif almadÄ±m. Åžu an tÃ¼m konsantrasyonum Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda yapacaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larda. Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ ile sÃ¶zleÅŸmem devam ediyor. Bu sezonun kalan maÃ§larÄ±yla ilgili planlamalarÄ±mÄ±z devam ediyor. TÃ¼m enerjimi bu sÃ¼reci mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca fazla puanla kapatabilmek iÃ§in harcÄ±yorum."

Cristiano Ronaldo'nun Sevilla AÄŸlarÄ±na AttÄ±ÄŸÄ± MuhteÅŸem Gol