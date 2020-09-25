Fatih Karagümrük-Başakşehir: 2-0

Süper Lig'de Fatih Karagümrük fırtınası devam ediyor... Ligin yeni ekibi ilk iki maçta topladığı 4 puanın ardından Başakşehir engelini de aşarak 3 puanı haznesine yazdırmayı başardı.

Maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Başakşehir, ilk iki maçta bariz şekilde görünen hücum zaaflarını bu karşılaşmada da yaşadı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük'e transfer olan Enzo Roco'nun arka direkteki dokunuşuyla ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında pozisyon üretmekte zorlanan Başakşehir'de geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan İrfan Can Kahveci ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçın son dakikalarında Sabo'nun sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşla 2-0 yenik duruma düşen Başakşehir, Fatih Karagümrük karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla son şampiyon ligde oynadığı 3 karşılaşmada da gol atamadan mağlup gelerek 0 puanda kalırken, Fatih Karagümrük puanını 7'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada kaleci Mert Günok'un kendi yarı sahasının ortasından uzun pasında topu önünde bulan Crivelli, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü.

18. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Mevlüt Erdinç topa istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

28. dakikada Darri'nin savunmanın arkasına pasında sol kanatta topla buluşan Sabo, meşin yuvarlağı Ndao ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ çaprazda yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

47. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın soldan kullandığı kornerde Mevlüt Erdinç kafayla topu arka direğe aktardı. Roco, arka direkte müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

51. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol çaprazdan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarından kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Ndao'nun pasında topla buluşan Sabo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

90 3. dakikada Mete Kaan Demir, sağ kanatta kontrol ettiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

İLK 11'LER:

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Civelek, Darri, Mevlüt

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Visca, İrfan, Mahmut, K.Frei, Crivelli, Demba Ba