Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 1-4

Süper Lig'de pazar günü derbide Galatasaray'ı 2-0 yenen lider Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü de 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada gol perdesini 44. dakikada Aboubakar açtı ve Kamerunlu yıldız ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

50'de Mensah sol ayak içiyle topu köşeden ağlarla buluşturup müthiş bir gole imza attı: 0-2. 66'da Larin Rıdvan'ın asistinde farkı 3'e çıkardı: 0-3. 70'te bir kez daha sahne alan Mensah durumu 4-0 yaptı.

78'de Borini'nin penaltı golü skoru belirledi: 1-4.

Bu sonuçla zirvede yer alan Beşiktaş puanını 41'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Aboubakar

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini, soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topun sahibi oldu.

42. dakikada De Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar, rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

SERGEN'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ile hafta sonunda Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen ve 2-0 kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadroda 2 değişiklik yaptı. Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal, Karagümrük karşısında yedek kulübesinde oyuna başlarken, bu 2 ismin yerine Bernard Mensah ve Kevin N'Koudou ilk 11'de sahaya çıktı. Yabancı kontenjanı nedeniyle de N'Sakala ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.

BIGLIA RİSKE EDİLMEDİ

Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk ederken, karşılaşma öncesinde kırmızı-siyahlı ekibe Arjantinli yıldızı Lucas Biglia'dan kötü haber geldi. Maç saatine kadar durumu belirsizliğini koruyan yıldız oyuncunun üst adalesindeki ağrılarının devam etmesi üzerine, teknik ekip bu futbolcuyu riske etmeyerek kadroya almadı. Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının penaltıdan ilk golünü atan Arjantinli yıldız, adalesindeki problem nedeniyle riske edilmedi ve Denizlispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmaya saklandı.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA RÜZGAR ÖNLEMİ

Süper Lig'in 20. haftasındaki Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını tekrar açan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rüzgar panelleri dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir bakımda olan stadyumda, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi. Geçtiğimiz yıllarda bu stadyumu Galatasaray kullandığı zaman rüzgar panelleri yapılmış ancak paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı. Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Fatih Karagümrük maçında da sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

TAM 37 YIL SONRA İLK KEZ

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 36 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Ligde uzun bir süre sonra mücadele etme hakkını yakalayan Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, son olarak 4 Mart 1984'te karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 7. kez yer alan Fatih Karagümrük ile 9. lig maçına çıkacak. Rakibini 8 maçta 5 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup etti. 1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı. Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.

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