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HaberlerSüper Lig Haberleri Fatih Karagümrük - BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
12.09.2020 - 12:38 |

Fatih Karagümrük - BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelecek Fatih Karagümrük - BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı için heyecan dorukta. Bugün oynanacak olan maç saat kaçta başlayacak, hangi kanal canlı olarak yayınlanacak? İşte Fatih Karagümrük - BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı hakkında merak edilenler...

Fatih Karagümrük - BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük sahasında bugün Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmayı izlemek isteyenler, Fatih Karagümrük - BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak olan mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşıyor. 1983/84 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, o sezonki puanlarının %80.1'ini iç sahada toplamıştı. Süper Lig'de mücadele ettiği daha önceki dört sezonun sadece birine yenilgiyle başlayan Fatih Karagümrük, tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de boy gösterdiği üç sezonda da oynadığı ilk hafta maçlarını üçer gol atarak kazandı.

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