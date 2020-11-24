Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: 0-3
24.11.2020 - 18:58 |

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: 0-3

3. Lig ekibi Esenler Erokspor, Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ü deplasmanda 3-0 mağlup etti ve eledi.

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: 0-3
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Misli.com 3. Lig 3. Grup takımı Esenler Erokspor'u ağırladı.

Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadele Erokspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Samet Dağlı, 35. dakikada Aziz Aksoy ve 75. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'na veda etti. Esenler Erokspor ise 5. tura yükseldi.

DENİZLİSPOR DA ELENDİ

Bir başka Süper Lig ekibi Denizlispor da 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Buraya kadar! Galatasaray'da ayrılık depremi...

Monaco'nun PSG Karşısında İnanılmaz Geri Dönüşü

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: 0-3

Monaco'nun PSG Karşısında İnanılmaz Geri Dönüşü

    Haaland'lı Dortmund Club Brugge maçına hazırlanıyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İki oyuncu davet edildi!
      İki oyuncu davet edildi!
    2. Mecnun Otyakmaz'ın acı günü
      Mecnun Otyakmaz'ın acı günü
    3. 'Korona olmasa Beşiktaş'a gidecekti'
      'Korona olmasa Beşiktaş'a gidecekti'
    4. F.Bahçe transferi açıkladı
      F.Bahçe transferi açıkladı
    5. Kupada büyük sürpriz!
      Kupada büyük sürpriz!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marius Sumudica'dan olay sözler: İlk uçakla giderim!

    Marius Sumudica'dan olay sözler: İlk uçakla giderim!

    Maç Sonucu | Boluspor: 2 - Kahramanmaraşspor: 1

    Maç Sonucu | Boluspor: 2 - Kahramanmaraşspor: 1

    Maç Sonucu | Denizlispor 1-2 Turgutluspor

    Maç Sonucu | Denizlispor 1-2 Turgutluspor

    Son Dakika | Joel Berry Beşiktaş'ta

    Son Dakika | Joel Berry Beşiktaş'ta

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet