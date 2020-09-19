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19.09.2020 - 12:26 | | AA

Fatih Karagümrük, Gaziantep deplasmanında

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük, Gaziantep deplasmanında
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Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Gaziantep FK ise ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenildi.

Fatih Karagümrük, Gaziantep deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligde 2'de 2 yapmak istiyor.

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