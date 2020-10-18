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18.10.2020 - 15:25 |

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: 1-1

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. 10 kişi kalan Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: 1-1
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Karagümrükspor A. Sobiech'in 45+2. dakikada golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa 47 dakikada Aytaç Kara ile bulduğu golle skora denge getirdi.

Fatih Karagümrükspor, Jimmy Durmaz'ın yere düşerken Mickael Tirpan'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görmesiyle Kasımpaşa karşısında 10 kişi kaldı.

Fatih Karagümrük puanını 8'e yükseltirken Kasımpaşa ise 7 puana yükseltti

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: 1-1

 

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Sabo, Salibur, Sobiech

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Yusuf, Hajradinovic, Aytaç, Carius, Koita

 

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: 1-1

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