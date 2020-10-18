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18.10.2020 - 15:25 |

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (CANLI)
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. 

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (CANLI)

Sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Gaziantep FK ile berabere kalan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye yenildi.

Kasımpaşa ise ligde iki galibiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı.

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (CANLI)

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