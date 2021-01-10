Fatih Karagümrük-Konyaspor: 2-1

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kocaeli'de oynana karşılaşmada ligin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Konyaspor karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada ilk gol 66. dakikada Bertolacci'den geldi.

Şiddetli yağmur nedeniyle zeminde meydana gelen bozulmalar yüzünden sık sık zor anların yaşandığı mücadelenin son dakikaları büyük heyecan ve gerginliğine sahne oldu.

Konyaspor'un hatasında N'Diaye 81. dakikada topu ceza sahası dışından kaleye göndermeyi başardı ve skor 2-0'a geldi.

Konyaspor'da ise Marko Jevtovic 84. dakikada farkı bire indiren golü kaydetti. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK 11'LER:

F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Bertolacci, Ndao, Borini, Mevlüt Erdinç

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Jevtovic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

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