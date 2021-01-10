Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKaragümrükspor Haberleri Fatih Karagümrük-Konyaspor: 2-1
10.01.2021 - 10:46 |

Fatih Karagümrük-Konyaspor: 2-1

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Kocaeli'de oynanan maçta Konyaspor'u konuk etti.

Fatih Karagümrük-Konyaspor: 2-1
ABONE OL

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kocaeli'de oynana karşılaşmada ligin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Konyaspor karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada ilk gol 66. dakikada Bertolacci'den geldi.

Şiddetli yağmur nedeniyle zeminde meydana gelen bozulmalar yüzünden sık sık zor anların yaşandığı mücadelenin son dakikaları büyük heyecan ve gerginliğine sahne oldu.

Konyaspor'un hatasında N'Diaye 81. dakikada topu ceza sahası dışından kaleye göndermeyi başardı ve skor 2-0'a geldi.

Konyaspor'da ise Marko Jevtovic 84. dakikada farkı bire indiren golü kaydetti. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Fatih Karagümrük-Konyaspor: 2-1

İLK 11'LER:

F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Bertolacci, Ndao, Borini, Mevlüt Erdinç

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Jevtovic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

Fatih Karagümrük-Konyaspor: 2-1

Karagümrüklü Biglia'nın Milan günleri

    Ayak tenisinde eğlenceli anlar | Erol Bulut, Ferdi, Cisse...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Göztepe’de İlhan Palut istifa etti
      Göztepe’de İlhan Palut istifa etti
    2. Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak)
      Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak)
    3. Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak)
      Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak)
    4. F.Bahçe'nin Erzurumspor kadrosu belli oldu
      F.Bahçe'nin Erzurumspor kadrosu belli oldu
    5. Göztepe, 6 haftadır kazanamıyor
      Göztepe, 6 haftadır kazanamıyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalyaspor'un deplasman galibiyeti özlemi dindi

    Antalyaspor'un deplasman galibiyeti özlemi dindi

    Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan sözleşme açıklaması

    Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan sözleşme açıklaması

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet