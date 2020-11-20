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20.11.2020 - 10:00 | | AA

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak
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Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilirken Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile puanları paylaştı.

Fatih Karagümrük bu karşılaşmalarda 12 puan toplarken, Sivasspor 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan aldı.

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Fatih Karagümrük, Süper Ligde yarın Sivassporu ağırlayacak

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