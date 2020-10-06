Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKaragümrükspor Haberleri Fatih Karagümrük'te 14 geldi, 14 gitti
06.10.2020 - 10:24 | | İSTANBUL / DHA

Fatih Karagümrük'te 14 geldi, 14 gitti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezonda kadrosuna 14 oyuncuyu dahil etti. İstanbul ekibi, 14 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

ABONE OL

Fatih Karagümrük'te gelen ve giden oyuncular şöyle;

GELENLER:
Jimmy Durmaz (Galatasaray)
Eric Lichaj (Hull City)
Lucas Biglia (Milan)
Ervin Zukanovic (SPAL)
Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)
Aksel Aktaş (Kayserispor)
Enzo Roco (Beşiktaş)
Jure Balkovec (Hellas Verona)
Yannis Salibur (Mallorca)
Yavuz Ulaş Genç (BB Erzurumspor)
Vato Arveladze (FC Locomotive Tbilisi)
Badou Ndiaye (Stoke City)
Emiliano Viviano (Kulüpsüz)
Aatif Chahechouhe (Kulüpsüz)

GİDENLER:
Engin Bekdemir (Çaykur Rizespor)
Çagrı Ortakaya (Sakaryaspor)
Barış Başdaş (Hannover 96)
Murat Hocaoğlu (Kahramanmaraşspor)
Yasin Çakaloğlu (Payasspor)
Innocent Emeghara (FC Winterthur)
Erdal Öztürk (Adana Demirspor)
Raheem Lawal (Kulüpsüz)
Barış Özbek (Kulüpsüz)
Bojan Saranov (Kulüpsüz)
Yalçın Ayhan (Kariyer sonu)
Gaber Dobrovoljc (Kulüpsüz)
Bülent Cevahir (Yeni Malatyaspor)
Joseph Attamah (Başakşehir)

Fatih Karagümrükte 14 geldi, 14 gitti

Geçmişe yolculuk | İtalya'nın Moldova'ya Attığı en iyi 5 gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Adanaspor, Kamerunlu Hessemb'i transfer etti
    Adanaspor, Kamerunlu Hessemb'i transfer etti
  2. Galatasaray, transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı
    Galatasaray, transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı
  3. Fatih Karagümrük'te 14 geldi, 14 gitti
    Fatih Karagümrük'te 14 geldi, 14 gitti
  4. BB Erzurumspor, kadrosuna 11 yeni oyuncu kattı
    BB Erzurumspor, kadrosuna 11 yeni oyuncu kattı
  5. Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı
    Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri - Başakşehir'e 9 yeni isim

Transfer haberleri - Başakşehir'e 9 yeni isim

Abdoulay Diaby, Getafe'ye transfer oldu

Abdoulay Diaby, Getafe'ye transfer oldu

Fenerbahçe transfer şampiyonu

Fenerbahçe transfer şampiyonu

Son dakika - Galatasaray, Muslera'nın lisansını çıkarttı

Son dakika - Galatasaray, Muslera'nın lisansını çıkarttı

Sıradaki Haber