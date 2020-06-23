Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
23.06.2020 - 17:04 | |   İSTANBUL (AA) -

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen zorunluluk ve teknik direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

 

Jermain Defoe sezon öncesi idmanlarına başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
    Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
  2. Son dakika | PFDK'dan Ali Koç'a iyi haber
    Son dakika | PFDK'dan Ali Koç'a iyi haber
  3. UEFA'da büyük endişe! Finalin yapılacağı Lizbon'da vaka artışı...
    UEFA'da büyük endişe! Finalin yapılacağı Lizbon'da vaka artışı...
  4. Son dakika | Fransa'da Amiens ve Toulouse küme düşürüldü
    Son dakika | Fransa'da Amiens ve Toulouse küme düşürüldü
  5. Son dakika | Trabzonspor'a Jose Sosa'dan kötü haber!
    Son dakika | Trabzonspor'a Jose Sosa'dan kötü haber!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler - Novak Djokovic'in corona virüs testi pozitif!

Son dakika haberler - Novak Djokovic'in corona virüs testi pozitif!

Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

Son dakika | Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

Scott McTominay 2025'e kadar Manchester United'da

Scott McTominay 2025'e kadar Manchester United'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırım

Sıradaki Haber