Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKaragümrükspor Haberleri Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
01.02.2021 - 19:56 | | AA

Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye

Kırmızı-siyahlı kulüp, kaleci Yavuz Aygün ile sözleşme imzaladı

Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
ABONE OL

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig temsilcisi Beypiliç Boluspor'dan 24 yaşındaki kaleci Yavuz Aygün'ü kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız kadrosunu kaleci Yavuz Aygün ile güçlendirdi. Sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Yavuz Aygün'e Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2016'da Göztepe'ye transfer olan Yavuz, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını 52 Orduspor'da geçirdi. Yavuz, 2019'da ise TFF 1. Lig takımı Boluspor'a transfer oldu.

24 yaşındaki kaleci, kariyerinde 1 Süper Lig, 4 TFF 1. Lig ve 5 Türkiye Kupası maçında forma giydi, TFF 3. Lig'de ise 12 karşılaşmaya çıktı.

Fatih Karagümrükten kaleye takviye

    Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı!
      Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı!
    2. Jahovic'ten transfer sonrası açıklama
      Jahovic'ten transfer sonrası açıklama
    3. Fenerbahçe'de, irfan Can'ın lisansı çıktı!
      Fenerbahçe'de, irfan Can'ın lisansı çıktı!
    4. Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
      Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
    5. Acun Ilıcalı, Mesut transferini anlattı!
      Acun Ilıcalı, Mesut transferini anlattı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Galatasaray Mostafa Mohamed'i resmen açıkladı! KAP bildirimi...

    Son dakika - Galatasaray Mostafa Mohamed'i resmen açıkladı! KAP bildirimi...

    Son dakika - Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci'yi transfer etti!

    Son dakika - Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci'yi transfer etti!

    Çaykur Rizespor, genç oyuncu Celal Emir Dede'yi transfer etti

    Çaykur Rizespor, genç oyuncu Celal Emir Dede'yi transfer etti

    Bursaspor'dan Ali Akman tepkisi; "Keşke para kazandırsaydı"

    Bursaspor'dan Ali Akman tepkisi; "Keşke para kazandırsaydı"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet