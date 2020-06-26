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HaberlerAnadolu Kulüpleri Haberleri Fatih Kol: Fırsatçılık yapılmaya çalışıldı
26.06.2020 - 10:59 | | İSTANBUL (İHA)

Fatih Kol: Fırsatçılık yapılmaya çalışıldı

Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, TFF 2. Lig’in 18 Temmuz’da başlaması kararı ile ilgili, "Federasyon en adil kararı verdi. 9. sıradaki takımın bile play-off talebi oldu. Pandemi göz önünde bulundurularak fırsatçılık yapılmaya çalışıldı” dedi.

Fatih Kol: Fırsatçılık yapılmaya çalışıldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sancaktepe Futbol Kulübü’nde Başkan Fatih Kol, TFF 2. Lig’in 18 Temmuz’da başlayacak olmasını ilgili İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi. Federasyonun müsabakaları devam ettirmesinin doğru bir karar olduğunu söyleyen Başkan Kol, “Verilen karar doğru bir karar. Federasyon en adil kararı verdi.

Fatih Kol: Fırsatçılık yapılmaya çalışıldı

Bundan başka karar verseydi hiçbir takımı memnun edemeyecekti. Kulüpler Birliği ve başkanların farklı istekleri oldu. 9. sıradaki takımın bile play-off talebi oldu. Pandemi göz önünde bulundurularak fırsatçılık yapılmaya çalışıldı. Bunlara izin verilmedi. Başlama tarihi 18 Temmuz mu olmalıydı bu tartışılabilir. Çıkan takımların transferleri, kalanların transfer politikası, bunlar çok dar zamana kaldı. Federasyon zor bir süreçten geçiyor. İyi bir karar verdiklerini düşünüyorum. Tarih ile alakalı da daha öne çekilebilirdi” şeklinde konuştu.

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