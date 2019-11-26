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HaberlerTrabzonspor Haberleri Fatih Tekke'den Koray Kılınç'a övgü
26.11.2019 - 11:27 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Fatih Tekke'den Koray Kılınç'a övgü

Trabzonspor tarihinin en önemli golcülerinden olan Fatih Tekke, bordo mavili takımın altyapısından yetişen ve gelecek vadeden forvet Koray Kılınç ile bir araya geldi.

Fatih Tekke'den Koray Kılınç'a övgü
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Tekke, genç oyuncuya, "Trabzonspor büyük bir camia ve o takımda forma giymek için çok çalışmalısın" tavsiyesinde bulundu.

"YETENEKLİSİN, ÇALIŞMAYA DEVAM ET"
Karadeniz temsilcisinin efsane forveti Fatih Tekke, 19 yaşındaki Koray Kılınç ile görüşmesinde, "Bir golcü için önemli önemli yeteneklerin var ve güçlüsün. Gol atmak için olman gereken yeri biliyorsun. Çok çalışmalı ve süre bulduğun her an en iyisini sahada göstermelisin. Trabzonspor büyük bir camia ve o takımda forma giymek için çok çalışmalısın" diye öğüt verdi.

"GELECEĞİN PARLAK"
Bordo mavili takımın altyapısından yetişen oyuncuların son zamanlarda büyük mesafe katettiğini de Koray'a hatırlatan Tekke, şunları söyledi:
"Trabzonspor altyapısına çok önem veren ve iyi oyuncular çıkaran bir takım. Takıma geçen sezon katılmana rağmen A takıma kadar yükseldin; bu, senin ne kadar yetenekli olduğunun göstergesi. Sen de o genç yıldızlardan biri olabilirsin. Geleceğin parlak. Sabırlı olmalısın. Fiziğin çok iyi, bunun en iyi şekilde kullanmalısın. Özellikle yabancı dilini de geliştirmelisin. Bunları yapacak yeteneğin var; tek şart, sürekli gelişime açık olman."
Öte yandan, Trabzonspor U19 Takımı ile bu sezon 6 maça çıkan ve 4 gol atan Koray Kılınç, Süper Lig'de de bordo mavili ekibin 3 maçında toplamda 45 dakika görev aldı. Koray ayrıca Türkiye U20 Milli Takımı forması da giyiyor.

Fatih Tekkeden Koray Kılınça övgü

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