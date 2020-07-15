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15.07.2020 - 07:00 |

Fatih Terim, Avrupa hedefini elinden kaçırmak istemiyor!

Şampiyonluktan kopan Galatasaray’da çözülme yaşandı, üçüncülük iyice uzakta kaldı. Böyle olunca sarı-kırmızılıların Avrupa macerası bile zora girdi

Fatih Terim, Avrupa hedefini elinden kaçırmak istemiyor!
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Galatasaray’ın önlenemeyen düşüşünün sebebi belli oldu: Hedefsizlik... Ligde darbe üstüne darbe yiyen, pandemi sonrası Göztepe ile beraber en az puan toplayan takımların başında olan sarı-kırmızılıların, şampiyonluk hedefinden kopmasıyla çözülme sürecine geçtiği ifade edildi.
Oyuncuların bu hedeften uzaklaşılmasından sonra maçlara konsantre olmakta zorlandıkları ve bu durumun saha sonuçlarına yansıdığı bildirildi. Geçmişte de şampiyonluk yarışlarında olduğunda genelde mutlu sona ulaşan ancak bu hedeften uzaklaşınca ligde alt sıralara gerileyen Galatasaray’ın yine benzer bir durumla karşıya kaldığının altı çizildi.

Ligde üst üste kötü sonuçlar alan sarı-kırmızılılarda Başakşehir maçındaki iyi futbolun galibiyetle süslenmemesi ile beraber Trabzon, Alanya ve Ankaragücü maçındaki kayıpların yaşandığı düşünülüyor. Buna bir de taraftarın tribünde olamaması eklenince, Cim-Bom açısından kara tablo kaçınılmaz oldu.
Teknik kadro ligde üçüncülük hedefinin de artık çok uzak olması nedeniyle Göztepe ve Antalya maçlarından çekiniyor. Teknik Direktör Fatih Terim de en azından Avrupa hedefini elinden kaçırmak istemiyor.

Fatih Terim, Avrupa hedefini elinden kaçırmak istemiyor

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