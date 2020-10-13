Son dakika | Fatih Terim: "Başkan olma düşüncem yok"

Fatih Terim, “Büyük resme baktığımızda, kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Her sene şampiyon olsanız, Şampiyonlar Ligi’nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor. Bunları söyleyince başka yerlere çekiliyor, açık söyleyeyim, başkan olma düşüncem yok” diye konuştu

Konuşmak için milli maç arasını beklediğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tercihini beIN Sports olarak yaptı, birçok sarı-kırmızılının kafasından geçen, “Acaba başkanlığa aday olacak mı?” sorusunu yanıtladı: “Başkan olma düşüncem yok.”



Kulüplerde alt yapılardan çok üst yapılara bakılması gerektiğine vurgu yapan Terim, “Büyük resme şöyle baktığımızda, kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Bunları söyleyince başka yerlere çekiliyor, açık söyleyeyim, başkan olma düşüncem yok. Hangi yönetim daha iyi kredi alır, hangisinin yerel ve ulusal yönetimlerle arası iyidir, hangisi kasa kolaylığı yapar, bu aşamalar geride kaldı. Kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor. Her sene şampiyon olsanız, Şampiyonlar Ligi’nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor. Deniz bitti” dedi.



Terim konuşmasından diğer satır başları şöyle:

-Galatasaray’ın en önemli değerlerinden biri, kol kırılır yen içinde kalırdı. Peki kol kazayla mı kırıldı? Bilerek ve isteyerek kırıldıysa, yen içinde kalmamalı, konuşulmalı. Bazı konuları net şekilde konuşma taraftarıyım.

Ozanlar çıkar mı?

- Çok duyuyorum, Ozan gibi 2-3 genç çıksa altyapıdan kulüp kurtulur. Ben istemez miyim? Ozan Kabak’ın satışı sonrasında 11 milyon euronun yüzde kaçı altyapıya ayrılmıştır? Sıfır. Çünkü o anda yeni oyuncu alınması gerekir ya da maaş ödenmesi gerekir, yahut da borç ödenir.

- Ozan Kabak’ı yetiştiren antrenörüm 2 bin 500 ile 4 bin 500 lira arası maaş alıyor. Türkiye’nin en büyük spor kulübünde çalışıyor ve Ozan’lar yetiştiriyor. Bir de Anadolu’yu düşünürsek, varın halimizi siz düşünün.

-Zaman zaman deniyor ki, ‘A Takım’da o niye yok, bu genç niye oynamıyor? Olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu.’ Demek ki bir bildiğimiz, gördüğümüz var ki bazıları süre alamıyorlar.

- Günümüzde genç oyuncuların A Takım’da oynayabilmesi için sadece yetenek kafi değil. Baskıyı nasıl kaldırdıkları, stresi nasıl yönettikleri, sosyal ilişkileri, gelişmeye olan duyarlılıkları, seviyelerini belirli bir yere çekmeleri için lazım olan kavramlar.

- Dünyanın hiçbir tarafında ‘hem genç oyuncu oynat, hem de her sene şampiyon ol’ beklentisi, belki anlaşılabilir, ama uygulanabilir değil. Kulüplerin geleceği olarak görünen altyapılarda durum bu. Şimdi siz yanıt verin. Yeni Ozan’lar çıkar mı?

Futbolun 10 yılı tehdit altında

Futbol Federasyonu’nun B Ligi için kulüplere katılım isteğe bağlı diye yazı gönderdiğini söyleyen Fatih Terim, “Statüyü hiç anlatmayayım, evlere şenlik zaten. Herhalde yapılmayacak ki ses seda yok” dedi.

U17 liginin de oynanmayacağının açıklandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Türk futbolunun gelecek 10 yılı büyük bir tehdit altında. Bu oyuncular 7 aydır antrenman yapmıyor. Yerli teşvik sistemi niye işlemedi, yabancı sayısı ne olacak diye soranlara, ne doğru ve istikrarlı ki bu olsun diyorum” ifadesini kullandı.

Satranç gibi!

Fatih Terim, koronavirüs sürecindeki zorlukları da anlattı. Galatasaray’ın teknik patronu, “Biz bir oyun anlayışı belirleyip, o oyun anlayışına uygun olarak oyuncular değil, elimizdeki imkanları zorlayarak ilk 11’e çıkabilecek oyunculardan bir oyun anlayışı geliştirmek zorundaydık. Satranç, dünyanın en stratejik oyunlarından biri olarak kabul edilir. Geçen sene benim koltuğumda oturmayı bir satranç oyunu yapsalardı, çok az kişi seviye atlayabilirdi” ifadesini kullandı.

‘Hakemlerin talimatla iş yaptıklarını düşünüyoruz’

Video Asistan Hakem (VAR) sistemindeki sorunların zamanla aşılacağını söyleyen Fatih Terim, hakemleri eleştirmelerinin nedenlerini şöyle tanımladı: “Bir hakem kolay yetişmiyor, bir hakemin pişmesi ciddi bir zaman alıyor. Bu kadar zor yetişen meslek sahibini bizler parçalıyoruz. Neden? Çünkü ne kişiye, ne de içinde bulunduğu sisteme güveniyoruz. Performans değerlendirmesinin subjektif olduğunu, yanlı kararlar alabileceğini veya ispatlanamasa da talimatla iş yaptığını düşünüyoruz. Bunu düşündüren ise, hakemlerin şahsı özelinde değil hiçbir zaman... Sadece içinde bulundukları sistemden dolayı.”

TFF’nin tüm kurumlarının bağımsızlaşması gerektiğini belirten Galatasaray Teknik Direktörü, “TFF’nin hakem kurulu, disiplin ve tahkim kurullarının bağımsızlaşması ve TFF Yönetimi’nden ayrı, kulüpler tarafından oylanacak bir seçimle belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu düşüncelerim yeni değil, Türkiye Futbol Direktörü’yken de bahsettiğim ve projelendirdiğim ancak uygulamada tahmin edilebilir engeller yaşanan bir durum bu” yorumunu yaptı.

Bu değişimi anlamak ve uygulamanın kolay olmadığını da dile getiren Terim, “Kolay değil ancak Türk futbolunun yakın gelecekte bu sistem değişikliğine gitmesi, bence TFF’nin itibarı ve ülke futbol markası adına önemlidir” dedi.

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