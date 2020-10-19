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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim: "Bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi"
19.10.2020 - 22:29 |

Fatih Terim: "Bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi"

Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: "Bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi"
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Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık.

"İlk yarı yıprandıktan sonra ikinci yarı 10 kişi oynamak kolay değil. Hamlelerimiz oldu, golü de bulduk ama verilmedi. Bizim VAR'lar genelde sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri"

"Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar"
"Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart. Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar"

Fatih Terim: Bizim VARlar genel olarak sağlık taraması gibi

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