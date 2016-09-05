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05.09.2016 - 21:38 |

"Fatih Terim bu konuyu çözmeli"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımımız'ın Hırvatistan ile karşılaştığı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Fatih Terim bu konuyu çözmeli"
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımımız'ın deplasmanda Hırvatistan ile karşılaştığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

TV8'e telefonla bağlanan Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Bugüne kadar tüm Milli Takım hocalarına bakın, 'yapılandırma' kelimesi hep olmuştur. Başarısızlığın ardından hep denenir. Ama Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 6-7 tane önemli futbolcunun kadroda olmaması hepimiz için sürpriz oldu. Soru işaretleriyle dolu günler geçiriyoruz. Deplasmanda çok zor bir maçla başlıyoruz ama Allah'tan taraftarları bu maçta yok. Bugün 'çaylak' oyuncularımız yok. Onlar için büyük baskı olabilirdi. Kolay bir maç değil."

"Fatih Terim bu konuyu çözmeli, bu kadroyla zor"

"Bizim takımımızın bu grupta ikinci olarak play-off oynaması sürpriz olmaz. İtalya, Almanya gibi takımlar bizim grupta olsaydı ikincilikte kiminle çekişirdik diye düşünürdük. Bu grupta birinci olma şansımız da var ama bugünkü kadroyla zor. Fatih Terim'in bu konuyu bir an önce çözüp önemli futbolcuları tekrar kadroya alması lazım. Herkes hata yapar. Bizler de hatalar yaptık. Fatih Hoca'nın bir abi olarak yaklaşıp bu işi çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum."

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