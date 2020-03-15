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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim: "Futbolcuya 1.5 metrede dur mu diyelim?"
15.03.2020 - 21:28 |

Fatih Terim: "Futbolcuya 1.5 metrede dur mu diyelim?"

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: "Futbolcuya 1.5 metrede dur mu diyelim?"

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Futbolcular koronavirüsü sebebiyle tedirgindi." sorusuna Fatih Terim, "Tedirgin olmalarına gerek yok ki, böyle yaptıklarına göre bir bildikleri vardır federasyonun. Ben söylerim onlara, tedirgin olmasınlar" cevabını verdi..

"Hapsettiğimiz bir oyunda kazanamadık"
"50 bin taraftardan yoksun olmak kolay değil. Özellikle Beşiktaş gibi ciddi bir rakip, şampiyonluk adaylarından biri ve derbi olan bir maçta, hele hele 2. yarı hapsettiğimiz bir oyunda kazanamadık."

"1.5 metrede dur mu diyelim?"
"FIFA, 2 ay içinde isterseniz milli takıma oyuncu vermeyebilirsiniz dedi. Türkiye'de aklınıza gelecek her kurum ve kuruluş, toplantılarını iptal etti. Bir tek futbol, basketbol, hentbol... Bunlar temas oyunu. Oyuncuya temas etme, 1.5 metrede dur mu diyelim?"

"Bizim canımız, bizim ailemiz yok mu?"
"En büyük espri, Tenis Federasyonu maçları erteliyor. Neden seyircisiz oynuyoruz? Korona yüzünden mi? 850 resmi görevli var. Birimizde çıkarsa, Allah korusun, şurada top toplayıcı çocuklar var, bizim canımız, bizim ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?"

"Salı günü UEFA'nın bir toplantısı var. Bakın toplantıya futbolcular birliği çağrılıyor mu? Bizde futbolcular birliği hiçbir şey yapamaz! Yerli, yabancı oyuncuların nasıl bir araya gelemediğine de inanamıyorum. Eşimiz, ailemiz, çocuğumuz... Üzülüyorum buna ben."

Fatih Terim: Futbolcuya 1.5 metrede dur mu diyelim

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