Fatih Terim istediği Mostafa Mohamed elden kaçıyor!

Mısır basınında yer alan haberlerde Fransız ekibi Saint Etienne'nin Mohamed için kulübü Zamalek ile 5 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladığını ve 23 yaşındaki forvetin kısa süre içinde resmi imzayı atacağını yazdı.

Mohamed'in Fatih Terim'in açıklamalarının hemen ardından Saint Etienne ile anlaşması Sarı-Kırmızılı taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Saint Etienne ile anlaşan Mostafa Mohamde, Fatih Terim'in forvet listesinin en tepesinde yer alıyordu. Mohamed'in yerine Cimbom alternatif isimlere yöneldi.