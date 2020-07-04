Fatih Terim, Onyekuru'nun yerine Jesse Sekidika’yı oynatacak!

ERKAN AYRAÇ

Her zaman krizleri fırsata çevirmeyi bilen Fatih Terim, yine zoru kolaya çevirmek için çalışacak. Kale ve savunmada eksikleri bir şekilde tamamlayan Cim-Bom, Onyekuru’nun yokluğu nedeniyle Jesse Sekidika’yı sahaya sürecek

Önce Gaziantep, ardından da Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray’da Fatih Terim’in hamleleri her hafta biraz daha azalıyor. Geçen sezon Donk’u forvet bile oynatan ve bunda başarılı olarak adeta ‘Şapkadan tavşan çıkaran’ Terim, yeni bir hamle ile bu hafta Trabzonspor karşısında bir mucize arayacak.

Luyindama’nın uzun süreli sakatlığının ardından defans kurgusu bozulan tecrübeli çalıştırıcı, pandemi sürecinde yapılan idmanlarda Marcao’yu da kaybetti ve geri hat çöktü. Şimdi Marcao’nun dönmesi, Terim’e biraz olsun nefes aldıracak.



Fatih Terim’in elini kolunu bağlayan en büyük darbe ise Çaykur Rizespor maçında yaşanmıştı. En çok güvendiği oyunculardan biri olan ve elde edilen her başarıda performansıyla öne çıkan Muslera’nın ayağı kırıldı, kale Okan Kocuk’a kaldı. Genç eldiven de şans bulduğu sürede kalesinde 6 gol gördü.









Forvette sıkıntı

Başakşehir karşılaşmasında da Lemina’yı kurban veren Cim-Bom için öldürücü vuruş Monaco’dan geldi. Fransız ekibi, kiralık gönderdiği futbolcusunu lig bitmeden geri çağırınca Terim’in ilk 11 planları yeniden bozuldu.

Eksikler nedeniyle sıkıntılı olan tecrübeli teknik adam Sekidika sürprizi hazırlıyor. Başakşehir maçındaki formasyonu yine düşünen Terim, Emre Akbaba ile Sekidika’yı değişmeli olarak en uca atacak.

Falcao’nun henüz hazır olmaması, Andone’nin sezonu kapaması, Adem Büyük’ün da cezalı bulunması nedeniyle Fatih Hoca’nın böyle bir alternatife başvuracağı dile getirildi.

1 milyar TL’yi aşan ilk şirket

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Fortune 500 araştırmasına göre Galatasaray listeye 294. sıradan girdi. 1,087 milyar TL’lik net satış hasılatını yakalayan sarı-kırmızılılar, spor kulüpleri arasında yıllık 1 milyar TL gelir barajını aşan ilk şirket oldu, 2019’da faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK) ise 295,5 milyon TL olarak açıklandı.