Fatih Terim paylaÅŸÄ±mlarÄ±na suÃ§ duyurusu

GalatasaraylÄ± avukatlar ve hukukÃ§ular derneÄŸi harekete geÃ§ti.

OÄŸuz Altay'Ä±n yÃ¶nlendirmesiyle GalatasaraylÄ± avukatlar ve hukukÃ§ular derneÄŸi Ä°stanbul vekilleri Av.AydÄ±n Tay ve OÄŸuz Altay'Ä±n kÄ±zÄ± Av. Hazal Altay,ÂFatih Terim'in rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar Ã¼zerine Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunuldu.

BaÅŸakÅŸehir FIFA Karantina TurnuvasÄ±'nda Galip