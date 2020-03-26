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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim paylaÅŸÄ±mlarÄ±na suç duyurusu!
26.03.2020 - 21:39 |

Fatih Terim paylaÅŸÄ±mlarÄ±na suç duyurusu!

Fatih Terim'in rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar Ã¼zerine OÄŸuz Altay'Ä±n yÃ¶nlendirmesiyle GalatasaraylÄ± avukatlar ve hukukÃ§ular derneÄŸi Ä°stanbul vekilleri Av.AydÄ±n Tay ve OÄŸuz Altay'Ä±n kÄ±zÄ± Av. Hazal Altay tarafÄ±ndan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulundu.

Fatih Terim paylaÅŸÄ±mlarÄ±na suç duyurusu!

GalatasaraylÄ± avukatlar ve hukukÃ§ular derneÄŸi harekete geÃ§ti.

OÄŸuz Altay'Ä±n yÃ¶nlendirmesiyle GalatasaraylÄ± avukatlar ve hukukÃ§ular derneÄŸi Ä°stanbul vekilleri Av.AydÄ±n Tay ve OÄŸuz Altay'Ä±n kÄ±zÄ± Av. Hazal Altay,ÂFatih Terim'in rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar Ã¼zerine Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunuldu.

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Fatih Terim paylaÅŸÄ±mlarÄ±na suÃ§ duyurusu

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