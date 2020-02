Fatih Terim: "Rakipleriniz puan kaybetmiş..."

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih terim açıklamalarda bulundu.

"Rakipleriniz puan kaybetmiş, siz kazanmak zorundasınız"

"İşin tekniği, taktiği, fiziği bir tarafa, bu gibi periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipleriniz puan kaybetmiş, siz kazanmak zorundasınız, bu bir. Neredeyse sağa sola dönme şansınız yok, her maçı kazanmak durumunda olduğunuz bir sezon."

"Oyunda bir değişim olduğu görülüyor."

"Oyunda bir değişim olduğu görülüyor. Önemli olan şey, beraber oynamayı iyi becerdiler, birbirlerine güvenmeyi iyi gösterdiler. Devamlı yeni arayışlar içinde olan bir oyun anlayışı doğal olarak bazı zaaflar da getiriyor bazen."

"Kimseye bakmadan her maçı ayrı düşünerek ilerliyoruz."

"Her geçen maç süreyi daha iyi oynuyoruz. Önce ilk yarılardı, sonra 60 dediler, 70-75 oldu şimdi. Her maçı kazanmak güzel bir şey bizim için. Zirvenin ortağı çok, rakipler çok fazla, her hafta ayrı bir hikaye. Kimseye bakmadan her maçı ayrı düşünerek ilerliyoruz."

Üst sıralardaki rakiplerine yaklaşmanın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Terim, "Rakipleriniz kaybettiğinde siz de kaybederseniz hiçbir anlamı olmaz. Mesele bizim kazanmamız. İşin teknik, taktik ve fizik yanı bir yana, böyle zamanlarda işin psikolojisini yönetmek kolay değil. O yüzden rakiplerimize yaklaşmamız bizi çok mutlu ediyor. Çünkü ikinci yarı başlarken puan olarak rakiplerdeki kredi bizde yoktu. Kayıpsız gitme mecburiyeti, kolay bir psikoloji değil. Oyuncularımı kutluyorum. Bunun üstesinden iyi geldiler. İkinci yarıya iyi başladık. İnşallah böyle devam edeceğiz. Galatasaray geriden gelmelere alışkın. Ümit ediyorum aynısı olur ancak kolay değil." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ligde kalan maçlarda kaç puan hedeflediklerine yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki hiç kaybetmeyelim ama çok kolay değil. Uçurumun kenarındasınız, beraberlik ve mağlubiyet sizi uzaklaştıracak. Belki bir kredi kazandık ama bunu devam ettirip, en üste çıkmak istiyoruz. Galatasaray'ın olduğu yerlere. Rakiplerimiz çok. Bence bu işin zevkini artırdığı kadar, zorluğunu da artıracaktır. Birçok rakiple uğraşıyorsunuz. İkinci yarıya herkes çok ciddi hazırlanmış. Herkes veya çoğunluk takviyelerini yapmış. Üç puan kazanmak ilk yarıya göre çok daha zor. O yüzden her takıma saygı duyarak, kendi oyunumuzu, isteğimizi ve coşkumuzu kabul ettirmek istiyoruz. Kimse kaybetmek istemez."

"Şut atarak kaleyi daha fazla tehdit etmeliyiz"

Fatih Terim, maçlarda daha fazla şut çekmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Son zamanlarda ceza sahasına girme konusunda çok cömertiz. Bugün de 35 defa ceza sahasına girmişiz ama 11 şut atmışız. Rakibi daha fazla tehdit etmeliyiz. İşin o kısmını çok çalışıyoruz. Şut atarak kaleyi daha fazla tehdit etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ömer Bayram ve Adem Büyük'ün performanslarını öven Terim, "Ömer'i yeni bir mevkide kazandığımız için son derece memnunum. Adem ise hem tecrübeli hem de her zaman görevini yapıyor. İkisinden de memnunum. Yeni arkadaşlar da çıkacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Hücum hattındaki eksikler nedeniyle yaşadıkları sorunu, diğer oyunculara farklı görevler vererek çözmeye çalıştıklarını anlatan Terim, "Maalesef enteresan sakatlıklar yaşıyoruz. Öyle sıkıntılı bir anda Luyindama'yı kaybettik ki defansımızın neredeyse yüzde 50'si gitti. Sezon sonuna kadar faydalanamıyoruz. Bir ayağı kırılan Emre Akbaba'nın ikinci ayağı kırılıyor. Bir oyuncumuzun ciğeri sündü. Falcao devamlı sakatlanıyor. Onyekuru, Monaco'dan memleketine gitti, sıtma olarak döndü. Daha da var. Şikayet etmektense bildiklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ağlayıp, sızlamaktansa böyle çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmada Sofiane Feghouli'nin attığı ilk golün, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde resmi maçlarda kaydedilen 950. gol olduğunun hatırlatılması üzerine Terim, "Bine yaklaşıyoruz. Son 50'ye girmişiz. İnşallah onu da bu sene tamamlarız." diyerek sözlerini tamamladı.