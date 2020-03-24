Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim kimdir ve kaç yaşında?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün Twitter'dan açıklama yaparak corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıkladı. Bu haber şok etkisi yaratırken şimdi tüm Türkiye Fatih Terim'den güzel bir haber bekliyor ve sıklıkla Fatih Terim sağlık durumu nasıl? diye soruyor.

FATİH TERİM SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, deneyimli çalıştırıcının tedavisinin başladığı da belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda, Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in korona virüs testi pozitif çıkmış olup, hocamızın tedavisine hemen başlanmıştır.

Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine dair inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim 4 Eylül 1953'de Adana'da doğdu. Türk teknik direktör ve defans pozisyonunda oynamış eski millî futbolcudur. Futbola Ceyhanspor'da başladı. Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile ilgi çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu. 1985'te futbola veda edene kadar Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı.

Mayıs 1996'da Fatih Terim, Galatasaray'la yıllar sonra teknik direktör olarak anlaştı ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitmesi ile Galatasaray'ın başına resmi olarak geçti. Kadroya Rumen futbolcu Gheorghe Hagi'yi katan Galatasaray, sezona Almanya'da hazırlandı. Terim'in ilk resmî maçı 10 Ağustos 1996'da oynanan Vanspor maçı oldu. Maçı Galatasaray, Hagi'nin golleri ile 2-1 kazandı. Terim, ilk sezonunda Türkiye millî takımında beraber çalıştığı Rasim Kara'nın çalıştırdığı Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi verdi. Çekişmeli geçen şampiyonluk mücadelesinde iki takım 30. hafta karşı karşıya geldi ve Hagi'nin 86. dakikadaki golüyle maç 1-1 berabere bitti. Böylece 5 puanlık fark kapanmadı ve Galatasaray geri kalan maçlarının hepsini kazanınca Terim kariyerinin ilk Türkiye ligi şampiyonluğunu kazandı. Sezon boyunca iki mağlubiyet alan Galatasaray'ın bu maçları Fenerbahçe derbileriydi. Ayrıca aynı sezon Mart ayında bir önceki seneden kalan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kazandı. Bu kupa Terim'in Galatasaray'daki ilk kupası olmuştu. İki ay sonra aynı kupayı, bu sefer Kocaelispor'u 2-1 yenerek takımıyla birlikte kaldırdı.

1997-98 sezonunda şampiyon kadroyu bozmayan Terim defansa deneyimli oyuncu Gheorghe Popescu ve genç yetenek Fatih Akyel'i monte etti. Ayrıca altyapıdan çıkan 17 yaşındaki Emre Belözoğlu'yu da ekibe dahil etti. Terim, lige iyi bir başlangıç yapamasa da Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıdı. Galatasaray ilk yarıyı 6 puan geride 3. olarak bitirdi, 19. haftadan sonra ise yenilgi yaşamadı. 31. hafta Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturan takım, iki hafta sonra bir kez daha şampiyonluğunu ilan etti.

Kadroda istikrar sağlayan ve başarıyı yakalayan Galatasaray'daki kaleci problemi de 1998-99 sezonu başında Claudio Taffarel'in takıma katılmasıyla çözüldü. Terim, ayrıca takıma Hasan Şaş'ı kazandırdı. Bir önceki sezon gibi Terim, yine takımını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıdı. Ligde ve kupada ise Beşiktaş ile mücadele ettiler. Galatasaray, 22. haftada liderlik koltuğuna oturdu ve sezon sonuna kadar bu unvanı korudu. Ayrıca rakibini Türkiye Kupası'nda da yenerek bu kupayı müzesine götürdü.

22 Aralık 2017 tarihinde Galatasaray başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelerek Florya Metin Oktay tesislerinde 1,5 yıllık imzayı attı.[21][22] Özellikle 21 Aralık 2017 saat 23:00'da Twitter üzerinden yaptığı ''Nerede Kalmıştık'' paylaşımı Türkiye Twitter tarihinin etkileşim rekoru kırdı.[23] Galatasaray'ın başına dördüncü kez göreve geçtiği 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın 21., kariyerinin 7. lig şampiyonluğunu, 2018-2019 sezonunda da Galatasaray'ın 22., kariyerinin 8. lig şampiyonluğunu kazandı. 25 Mayıs 2019 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan Süper Lig şampiyonluk kupa töreninde yaklaşık 50 bin Galatasaray taraftarının önünde 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.