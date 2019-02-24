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24.02.2019 - 14:44 | | İSTANBUL (İHA)

Fatih Terim Stadyumu'nda kar temizleme işlemleri sürüyor

Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor müsabakasının bu akşam sorunsuz oynanabilmesi için Fatih Terim Stadyumu'ndaki kar temizleme işlemleri aralıksız devam ediyor.

Fatih Terim Stadyumu'nda kar temizleme işlemleri sürüyor
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Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada hakem Halis Özkahya tarafından ertelenmişti.

Bugün de etkisini sürdüren kar yağışına rağmen saat 19.00'da kaldığı yerden devam etmesi beklenen müsabakanın sorunsuz oynanabilmesi için İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, stadın zemininde oluşan karların temizlenmesi için yoğun mesai harcıyor. Görevliler, sabah saatlerinden itibaren başladıkları kart temizleme işlemini maç saatine kadar sürdürecek.

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