Fatih Terim umutlu! ‘Bu futbol şampiyon yapar’

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray kupada elendi ama ligde şampiyonluk için umutlandı.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde önceki gece Alanyaspor’u 2-0’ın rövanşında 3-1 yenmesine karşın elenen sarı-kırmızılılarda üzüntü değil umut ve kenetlenme var. Alanya maçı sonrası futbolcularına soyunma odasında sıcağı sıcağına bir konuşma gerçekleştiren Fatih Terim’in, “Sizinle ve oynadığınız futbolla gurur duyuyorum. Benim için önemli olan bu mücadeleyi göstermeniz ve tribündeki taraftarı da inandırmanızdır. Galatasaray forması işte böyle temsil edilmeli. Bu futbolu, mücadeleyi ve isteği ligde kalan haftalarda sergilersek işte o zaman şampiyon oluruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.Fatih Terim’in yaptığı bu konuşmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncular bir süre soyunma odasında kalarak kendi aralarında toplantı gerçekleştirdi. Muslera ve Lemina başta olmak üzere sarı-kırmızılı futbolcular şampiyonluk için birbirlerine söz verdi.



Futbolcuların, “Biz böyle oynarsak şampiyon oluruz. Bunu gösterdik ve başarabiliriz. Herşey kendi elimizde ve bu konsantrasyon ile maçlara çıkmalıyız” diye birbirlerini motive edici konuşmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

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