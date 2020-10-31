Fatih Terim'den Belhanda açıklaması!

Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Bir kaç tane konu var. Onları söylemek istiyorum. 2020 tuhaflıklarla devam ediyor. Allah daha ağır şeylerden korusun. Songül (Paksoy) hocamız trafik kazasında vefat etti. Nilay kızımızı genç yaşında kaybettik. Mekanları cennet olsun."

"Çok iyi bir Galatasaraylı dostumuz Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ve İzmir... 99'dan beri hep dile getirdiğimiz inşallah olmaz dediğimiz deprem başımıza geldi. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Geçmiş olsun."

"Ankaragücü'nde eksikler var, bizde de Muslera, Belhanda, Falcao yok"

"Takımımdan bugün üç puanı alabilecek bir oyun bekliyorum. İyi oynadığımız maçları da kazanamadığımızı düşündüğümüz zaman böyle bir temennim var"