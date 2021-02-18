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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'den bomba karar! Kadroda değişiklik...
18.02.2021 - 07:22 |

Fatih Terim'den bomba karar! Kadroda değişiklik...

Sakatların bir bir iyileştiği ve cezaların tamamlandığı Galatasaray'da, Falcao, Feghouli ve Oğulcan Çağlayan'ın kampa dahil olması da, teknik heyete rahat bir nefes aldırdı.

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Galatasaray'da üst üste gelen galibiyetler yüzleri güldürüyor... Takımın kaptanı Arda Turan, arkadaşları Oğulcan, Taylan, Bartuğ Elmaz ve Mostafa Mohamed ile birlikte dün tesis çıkışında, "Keyfimiz yerinde" pozu verdi ve bu kare sosyal medyada yayınlandı. Sarı-Kırmızılılar, antrenman sonrası THY'nin özel uçuşuyla Antalya'ya geçerek Alanyaspor deplasmanı için kampa girdi. Sakatların bir bir iyileştiği ve cezaların tamamlandığı Galatasaray'da, Falcao, Feghouli ve Oğulcan Çağlayan'ın kampa dahil olması da, teknik heyete rahat bir nefes aldırdı.

Kadroda değişiklik olacak

Alanyaspor karşısında önde baskıyla maça başlamak isteyen Terim, bu nedenle kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Özellikle idmanda tempolu ve istekli görünen oyuncularla, ilk 11'deki yorgun düşen isimlerin yerini değiştirmeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Belek'teki kampta bu formülün denemelerini gerçekleştirecek.

Fatih Terimden bomba karar Kadroda değişiklik...

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