Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi ayarı!
25.09.2020 - 08:57 |

Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi ayarı!

Galatasaray’ın hocası, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisini düşünerek kadroda büyük rotasyona gitti. Fatih Terim, son Başakşehir maçına göre ilk 11’de 7 farklı ismi görevlendirdi.

ABONE OL

Yoğun fikstür nedeniyle elindeki tüm oyuncuları kullanmaya çalışan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü Hajduk Split mücadelesinde farklı bir 11 tercih etti.

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisini de düşünen İmparator, Başakşehir maçını kazanan kadroyu büyük oranda değiştirdi. Deneyimli teknik adam; Omar Elabdellaoui, Luyindama, sakatlanan Saracchi, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao'ya ilk 11’de görev vermedi. Terim, bu isimlerin yerine Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Etebo, Ömer Bayram, Babel ve Diagne'yi sahaya sürdü.

Artık gözler Fenerbahçe’de

Kadrodaki büyük değişime rağmen Galatasaray, etkili futbolunu devam ettirdi. Fatih hoca karşılaşmanın ikinci yarısında Belhanda, Omar gibi isimleri oyuna alarak maçı kopardı. Avrupa’da yoluna dolu dizgin devam eden Aslan, Süper Lig’de de ilk iki iki maçı kazandı ve lider olarak derbiye çıkacak.

Maçın ardından konuşan Terim, “Ligin ardından Avrupa’da da kazanarak ilerliyoruz. İnşallah böyle devam eder. Yoğun bir fikstürümüz var ancak buna alışmak zorundayız. Herkesi kullanmaya çalışıyoruz. Oyundan memnunum. Daha da gelişeceğiz. Taraftarın özlediği takımı ortaya çıkartıyoruz” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Geceye damga vurdu!

Fatih Terimden Fenerbahçe derbisi ayarı

    Transfer | Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe haberleri | Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den para almadan çalışıyor!
      Fenerbahçe haberleri | Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den para almadan çalışıyor!
    2. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar
      Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar
    3. Beşiktaş ile Konyaspor 39. maça çıkıyor
      Beşiktaş ile Konyaspor 39. maça çıkıyor
    4. Gurbetçi sol bek Burak Yılmaz Turgutluspor'da
      Gurbetçi sol bek Burak Yılmaz Turgutluspor'da
    5. Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Marcelo Saracchi müjdesi
      Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Marcelo Saracchi müjdesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı!

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı!

    Transfer haberleri | Ahmet Çalık ve Sadık Çiftpınar, Konyaspor'a transfer oluyor

    Transfer haberleri | Ahmet Çalık ve Sadık Çiftpınar, Konyaspor'a transfer oluyor

    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Ali Sami Yen'de 1 milyar 298 milyon TL’lik derbi

    Ali Sami Yen'de 1 milyar 298 milyon TL’lik derbi

    Sıradaki Haber