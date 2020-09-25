Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi ayarı!

Yoğun fikstür nedeniyle elindeki tüm oyuncuları kullanmaya çalışan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü Hajduk Split mücadelesinde farklı bir 11 tercih etti.

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisini de düşünen İmparator, Başakşehir maçını kazanan kadroyu büyük oranda değiştirdi. Deneyimli teknik adam; Omar Elabdellaoui, Luyindama, sakatlanan Saracchi, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao'ya ilk 11’de görev vermedi. Terim, bu isimlerin yerine Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Etebo, Ömer Bayram, Babel ve Diagne'yi sahaya sürdü.

Artık gözler Fenerbahçe’de

Kadrodaki büyük değişime rağmen Galatasaray, etkili futbolunu devam ettirdi. Fatih hoca karşılaşmanın ikinci yarısında Belhanda, Omar gibi isimleri oyuna alarak maçı kopardı. Avrupa’da yoluna dolu dizgin devam eden Aslan, Süper Lig’de de ilk iki iki maçı kazandı ve lider olarak derbiye çıkacak.

Maçın ardından konuşan Terim, “Ligin ardından Avrupa’da da kazanarak ilerliyoruz. İnşallah böyle devam eder. Yoğun bir fikstürümüz var ancak buna alışmak zorundayız. Herkesi kullanmaya çalışıyoruz. Oyundan memnunum. Daha da gelişeceğiz. Taraftarın özlediği takımı ortaya çıkartıyoruz” dedi.