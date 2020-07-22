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22.07.2020 - 11:20 | | Sabah

Fatih Terim'den İsmail Köybaşı'na veto!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, menajerler aracılığıyla önerilen İsmail Köybaşı için kararını verdi.

Fatih Terim'den İsmail Köybaşı'na veto!
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İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan İsmail Köybaşı'nın Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.

Sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki İsmail Köybaşı, Türkiye'de kulüp aramaya başladı.

Fatih Terimden İsmail Köybaşına veto

Fatih Terim'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi. Öte yandan İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi.

"İmparator" Fatih Terim

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