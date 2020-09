Fatih Terim'den olay sözler! Ali Palabıyık...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Hajduk Split karşılaşmasının öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"Pandemi öncesi ve pandemi sonrası çok farklı iki takım olduk. Buradaki anahtar kelime devre arası, ocak ayı. İlk defa geçen yıl hep beraber hazırlık dönemi geçirdik. Sezon başı transfer durumu belli olmayıp, bazı oyunculara Afrika ve Güney Amerikası turnuvaları sonrası 10-12 oyuncuyu Avusturya'ya götürememiştik. Fizik ve takım oyunu olarak bir arada bulunamayıp ilk yarıyı tehdit oluşturmadan bitirdiğimiz çok maç oldu. Hayatım boyunca kazanan futbol modelini ülkeye getirmek için çok uğraştım. Kazanan futbol modelini oynayan bir adam için kabul edilebilir değildi şartlar. Ocak ayını işaret etmiştik ve oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlar ve tüm istatisiklerde 1. veya ilk 3'teydik. Pandemi sonrası ideal oyunumuza tekrar kavuşamadık ama ara sonrası oynadığımız ilk oyunda yapılanlar bizi etkiledi. 15-20 saniye ofsaytın oynatılması, Muslera'nın ayağının kırılması, üstüne Andone'nin ayağının kırılması. Altından kalkamadık o sürecin. 8-10 maçlık seriyi o dönem sürdüremedik. Böyle bir özet yapabilirim ancak. Ondan sonra çok da kolay değildi zaten. Puanların çok çabuk açıldığı ve ağır darbeler aldığınız ortamda çok kolay değildi. Çok uzun zamandır gelecekle, futbolumuzla ve Galatasaray'la ilgili konuşmak istiyorum. beIN Sports'ta vardı böyle bir program ama yapamadık, iptal ettik, bendeydi kabahat. En azından Galatasaraylılara konuşmak istiyorum tarihe not düşmek için. Konu, transfer yapma ihtimalimizin çok zor olması. Zaten satmadan alamazsın diye başladık. Aldığımızdan fazla satmışız, alım-satımda kara geçmişiz, kupa almışız, şampiyon olmuşuz. Kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi lazım. Olmadığı zaman almak zor, zamanında almak daha da zor. Herkes niye orta saha yok, niye o yok diyor. Halledemiyoruz, halledemedik. Biz Galatasaray'da böyle yetiştik, bir refleksimiz olmalıdır. Kadromuz neyse onunla en iyi yerleri isteriz. Şunu herkes bilmelidir ki büyük transferler, yüksek rakamlar, hiç kolay değil. Bunu Galatasaray Teknik Direktörü olarak söylüyorum ama aşağı yukarı Türkiye'deki çok kulübün bu durumda olduğunu düşünüyorum. Yönetimlerin de işi zor. Almazsanız niye almadınız, alırsanız niye almadınız diye şartlara maruzlar ama bunların hiçbiri çözüm değil. Ekime kadar alabileceğimiz ne varsa hepsini alırız biz yine. Ben bu işin çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun bu giderlerle veya borçlarla işin doğrusunu veya istediğiniz zaman istediğinizi yapmanız zor. Avrupa'yla makas açıldı diye birçok kez üstüne basa basa bu yüzden söylüyorum. Burada konuşulan rakamların Avrupa'da konuşulduğu yok. Ben de konuşmak istiyorum. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım, herkesin bilme hakkı var. Sanki var da almıyoruz veya niye ayarlamadınız gibi bir sürü şey var. Artık başka şeyleri konuşmalıyız. Borçların ödenmesinin ve bitmesinin rasyonel olmadığı bir ortamdayız. Onu da divanda veya başka bir yerde söyleyeceğim. Elimizdeki kadronun fizik kalitesini ve oyun profillerini doğru analiz ettiğimize inanıyorum. Böyle bir hazırlık devresi düşündük. Pandemi olmasaydı da kampa yurt dışına gitmeyecektik bu sene. Sabah buluştuk, idmanlarımızı, çalışmalarımızı yaptık, akşam da evlerine yolladık herkesi. Daha iyi oldu. Onları dört dörtlük analiz ettik ama onlar da dört dörtlük çalıştılar. Ne ben ne ekip arkadaşlarım ne de oyuncularımız bir iki maç kazanmayla havaya girilmeyeceğini biliyoruz. Ancak bulunulan konumun da takdir edilmesini isteriz. Kadro derinliği, transferler, Abdurrahim Bey'in gelen de giden de olur açıklaması doğru. Burada 4 defa toplandık. Ben listemi tahtaya yazdım. Ondan sonra herkes bildi o listeyi zaten. Yapmak istediklerimi anlattım. İşin ekonomik boyutuyla ilgili de brifing verdim. Yönetimimiz bana yeni bütçe rakamının geçmişe oranla düşmesi gerektiğini, bunun zorunluluk olduğunu ifade etti. Ben de gayet doğal nasıl isterseniz öyle olsun dedim, hiç itiraz etmedim. Geçmişten de transferle ilgili çalışmalarımız vardı. Hala devam ediyor. Maalesef satma işleminde başarılı olamayınca, almada da başarılı olamadık doğal olarak. 1 sene önceden Omar'la ilgili tasarrufumuz vardı. Arkadaşlarımız onu güzel hallettiler. O da sözünde duran bir oyuncuymuş, hiçbir sıkıntı çıkarmadan gelip attı imzasını. Alınacak da satılacak da olabilir hala. Başka bir önerim oldu benim, mümkünse kiralık oyunculardan uzaklaşalım dedik. Alabileceksek alalım, mümkünse dedim tabii. Kiralığımız çok az şu an, 1 tane görünüyor. Futbol dinamik bir oyun, bugün istediğinizi yarın alamayabilirsiniz. Bugün çok iyi olan birini yarın alabilirsiniz. Şu bir gerçek ki, Galatasaray artık bundan sonra yüksek rakamlarla oyuncu alacak bir durumda değil. Alıp yetiştirip büyük rakamlara satabilirsek ve hedeflere ulaşabilirsek büyük bir iş yapılmış olur. Altyapıya ayrı bir özen bir itina göstermeliyiz. €11M'a satılan Ozan'ın antrenörlerinin maaşı çok düşük. Öz kaynak diyoruz ama dört dörtlük olmalı öz kaynağımız. Ben işin en önünde olmak zorundayım. Şartlar ne olursa olsun biz Galatasaraylı olarak mevcut her şeyde olmak isteyen, hatta iddialı olmak ve kazanmak isteyen bir camiayız ve takımız. Ben de insanım. Üzüntülerim, problemlerim, sevinçlerim, hepsi oluyor. Görevini inanılmaz özveriyle yapmaktan mutlu olan bir insanım. Yapamadığım zaman üzülürüm. Üzülüyorsam bir şeyler olmamıştır, yapamamışızdır veya kaybetmişizdir. Zaman zaman ufak tefek yükselmeler olur, bunlar hayat içerisinde var. Benim vücut dilim dışarıya nasıl geçiyor bilmiyorum ama böyleyim. Tabii ki önem veriyorum Avrupa Ligi'ne. Önem vermez olur muyum? Ben Avrupa ve dünya ile oynanacak maça her zaman daha fazla önem veririm. Burada nasıl olsa oynarız. Fikstür öyle denk geldi ki bunda bizim de payımız var, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya alışmıştık. Hem kazanmak isteyip hem bir sonraki hamleyi düşünür teknik adamlar. Hem seyahat eden hem oynayan arkadaşların iyi randımanlı olmaları için dinlenmeleri gerekiyor. Çıkaracağım takım ne Neftçi ne Gaziantep ne de Başakşehir maçındaki ile aynı olacak, doğru harmanlamamız lazım. Önemsemiyor sonucu çıkmasın, çok önemsiyorum. İş gücünü düşürmesi planlanan bir kadro da çıkabilir ama burayı geçip dışarıda oynayacağız zaten ama orada da grupları arayacağız, buna emin olabilirsiniz. Benim için yarınki maç çok daha önemli. Bugünden o günkü maç(derbi) için konuşmam doğru değil. Sosyal medyaya göre hareket edemem. Aynı çatı altında olup aynı fikirde olmamız gerekmez. Ben aynı fikirde değilim, olmak zorunda da değilim. Yeri ve zamanı var, ne söylenecekse ve sorulacaksa hepsini dinleriz, cevaplarız. Abdurrahim Bey beyaz sayfa demiş ama aynı fikirde olmak zorunda değilim. Geçen sene az da olsa canımız yandı bu konulardan, hakeme itiraz için diyorum. İtirazdan fayda yok, ne olursa olsun hakemin kararının çok büyük bölümünün VAR'la da teyit edildiği anlatıldı oyuncularımıza. Artık itiraz etmiyorlar, bunu doğru buldular. Şu an sadece oyunlarına bakıyorlar ki doğru olan da bu. Bazen yaptıkları şeyleri de hoş görmek lazım. Fizik olarak yorgun olan, güç kaybeden oyuncunun psikolojik olarak itirazı olacaktır, hiç olmasa daha iyi. Oyuncuların hep, sadece futbola ve işine odaklanmış olmalarından çok memnunum şu an. Galatasaray'ın taraftarsız oynamaya alışması mümkün değil. Düşünsenize Başakşehir ve Neftçi'den şu sonuçla dönmüşüz. Yarın Ali Sami Yen'i düşünsenize."