Fatih Terim'den Oneykuru açıklaması!

Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor bu sezon gerek ligde gerekse kupada iyi işler yapan bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Kritik bir maç ama hep bunu ifade ediyorum, önemli olan bizim sahada ne yaptığımız."

"Trabzonspor bu sene çok başarılı işler yapan bir takım. Kritik bir maç oynayacağız."

Geçen haftaki maça göre -1'iz. Henry ile vedalaştık... Son iki seneyi 4 kupayla tamamlamış müthiş özverili, sonsuz inandığım bir takımım var.

Onyekuru'nun ayrılığıyla ilgili olarak Terim, "Futbolda her an, her saniye çok şey değişebilir. Bu da onlardan biri, yapacak bir şeyimiz yok. Kendisinde emeğimiz var, onun da bizde emeği var. Evladımız gibidir. Kendisine teşekkür ettik. Olmasaydı iyiydi ama üstüne konuşmanın da anlamı yok" ifadelerini kullandı.