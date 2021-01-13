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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'e evinin önünde tezahüratlı destek
13.01.2021 - 21:03 | | Sporx

Fatih Terim'e evinin önünde tezahüratlı destek

Galatasaraylı taraftarlar, deneyimli teknik direktör Fatih Terim'e evinin önüne giderek destek verdi.

Fatih Terim'e evinin önünde tezahüratlı destek
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçının ardından "Bugün çok yalnız hissettim" sözlerinin ardından sarı-kırmızılı takımda, yönetimle deneyimli teknik adam arasındaki problemin tavan yaptığı gün yüzüne çıktı.

Galatasaray camiasında bir kesim yönetimin haklı olduğunu, bir kesim ise Fatih Terim'in haklı olduğunu savundu. Yaşanan krizin ardından Fatih Terim'in ayrılma ihtimali sarı-kırmızılı taraftarları fazlasıyla tedirgin etti.

Bir grup sarı-kırmızılı taraftarlar, çarşamba akşam saatlerinde Fatih Terim'in önüne gidererek deneyimli teknik adama destek verdiler. Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan Galatasaraylı taraftarlar, "Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inmeyiz, imparator Fatih Terim ölene dek seninleyiz" diyerek sarı-kırmızılı takımın efsane isminin yanında olduklarını dile getirdiler.

Bu desteğin ardından Müfit Erkasap ve Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, sarı-kırmızılı taraftarların yanına gelerek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Fatih Terime evinin önünde tezahüratlı destek

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