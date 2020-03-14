Fatih Terim'in 11'i hazır!

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Beşiktaş derbisinde hücum üçlüsü Onyekuru, Falcao ve Feghouli’yi sahaya sürecek olan Cim-Bom’un teknik patronu, orta alanda Belhanda ve Emre Akbaba’yı kenarda oturtacak, tercihini Ömer Bayram’dan yana kullanacak

Galatasaray’da Onyekuru’nun iyileşmesi Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Fatih Terim’i rahatlattı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Nijeryalı futbolcunun iyileşmesiyle beraber kafasındaki 11’i de netleştirdi.

Ön tarafta yine Onyekuru, Falcao ve Feghouli’yi oynatacak olan Terim’i zorlayan nokta ise orta alanda Lemina ve Seri’nin yanında oynatacağı isimdi. Bu noktada ise Terim’in önünde üç alternatif bulunuyordu: Ömer Bayram, Belhanda ve Emre Akbaba...

Tecrübeli hocanın Sivas’ta beklentilerin altında kalan bir performansa imza atsa da Ömer Bayram’ı öncelik olarak düşündüğü öğrenildi. Bu sezonun flaş ismine bu maçta şans vererek Ömer’in mücadelesinin yanısıra etkili duran toplarından yararlanmak isteyen Terim, Belhanda ve Emre Akbaba kartlarını ise maçın gidişatına göre kullanacak.



Cim-Bom’un savunma bölgesinde ise sorun bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda defans hattı, Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi’den oluşacak. Kalede ise her zamanki gibi Muslera olacak. Böylece Galatasaray’da Fatih Terim’in sahaya süreceği 11 netleşmiş oldu.

HENRY ONYEKURU'NUN HİKAYESİ