Fatih Terim'in mesajı 1.5 saatte zirveye çıktı

Türkiye dışında Avrupa basını da gelişmelere son dakika olarak yer verirken, sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi, sarı-kırmızılıların çalıştırıcısının paylaşımı oldu.

Fatih Terim'in dün akşam twitter hesabı üzerinden yaptığı korona virüse yakalandığı açıklaması trend topic listesinde zirveye otururken, kısa sürede bir rekora ulaştı. Sadece 1.5 saatte 334 bin beğeni alan paylaşım, bu hesap üzerinde bu güne kadar en çok beğenilen 2017'deki 333 bin beğenili 'Nerede kalmıştık' tweetini bu kısa sürede geride bıraktı.