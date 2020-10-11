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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'in odasında dikkat çeken detay! 5. yıldız...
11.10.2020 - 18:26 |

Fatih Terim'in odasında dikkat çeken detay! 5. yıldız...

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in çalışma odasındaki 5. yıldız detayı dikkat çekti.

Fatih Terim'in odasında dikkat çeken detay! 5. yıldız...
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in beIN Sports'a verdiği röportajda odasındaki bir detay dikkatleri çekti. Deneyimli hoca, Florya'daki çalışma odasının duvarına 5. yıldızı da taktırdı ve şampiyonluklar işlenmeye başladı.

22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi dolduruldu. Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.

Fatih Terimin odasında dikkat çeken detay 5. yıldız...

Fatih Terimin odasında dikkat çeken detay 5. yıldız...

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