11.10.2020 - 18:26 |
Fatih Terim'in odasında dikkat çeken detay! 5. yıldız...
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in çalışma odasındaki 5. yıldız detayı dikkat çekti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in beIN Sports'a verdiği röportajda odasındaki bir detay dikkatleri çekti. Deneyimli hoca, Florya'daki çalışma odasının duvarına 5. yıldızı da taktırdı ve şampiyonluklar işlenmeye başladı.
22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi dolduruldu. Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.
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