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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'in son durumu nasıl? Fatih Terim'in corona virüs test sonuçları açıklandı mı?
29.03.2020 - 22:53 |

Fatih Terim'in son durumu nasıl? Fatih Terim'in corona virüs test sonuçları açıklandı mı?

Bir süre önce corona virüse yakalanan ve tedavi görmeye başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki milyonlarca Galatasaraylı taraftarın sorusunun cevabını merak ettiği Fatih Terim'in corona virüs test sonuçları açıklandı mı?

Fatih Terim'in son durumu nasıl? Fatih Terim'in corona virüs test sonuçları açıklandı mı?

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak ile ilgili akşam saatlerinde önemli açıklamalar geldi. İşte bu akşam yaşanan açıklamaların ayrıntıları...

TERİM VE ALBAYRAK'IN SONUÇLARI...

Galatasaray'da corona virüs testleri pozitif çıktığı açıklanan teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan iyi haberler bekleniyor.

Sarı-kırmızılı camianın yüreğine su serpen açıklamayı Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner yaptı. Üner sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.

 

Fatih Terimin son durumu nasıl Fatih Terimin corona virüs test sonuçları açıklandı mı

FATİH TERİM'İN KIZI BURS TERİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ 

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan açıklama geldi. "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor."

ALBAYRAK DA AÇIKLADI

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavisi süren Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İkinci testin sonucunun henüz belli olmadığını belirten Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

 

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