Fatih Terim'in son durumu nasıl? Fatih Terim'in corona virüs test sonuçları açıklandı mı?

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak ile ilgili akşam saatlerinde önemli açıklamalar geldi. İşte bu akşam yaşanan açıklamaların ayrıntıları...



TERİM VE ALBAYRAK'IN SONUÇLARI...



Galatasaray'da corona virüs testleri pozitif çıktığı açıklanan teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan iyi haberler bekleniyor.

Sarı-kırmızılı camianın yüreğine su serpen açıklamayı Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner yaptı. Üner sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN KIZI BURS TERİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan açıklama geldi. "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor."



ALBAYRAK DA AÇIKLADI

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavisi süren Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İkinci testin sonucunun henüz belli olmadığını belirten Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.