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20.06.2020 - 19:29 |

Fatih Terim'in torunları Galatasaray tribününde!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan torunlarının TT Stadyumu'nda tribüne koyulmuş maketlerini paylaştı.

Fatih Terim'in torunları Galatasaray tribününde!
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan torunlarını paylaştı.

Terim paylaşımında "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek.

 

Fatih Terimin torunları Galatasaray tribününde

Fatih Terimin torunları Galatasaray tribününde

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