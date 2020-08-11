Fatih Terim'in 'yedek kulübesi' Süper Lig'e örnek oldu!

CELAL UMUT EREN

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim’in tarihi şampiyonluklarında yedek kulübesindeki iletişim hep ön plana çıktı. Bülent Ünder ve Müfit Erkasap’la başlayıp Taffarel ile Ümit Davala ile devam eden seri Selçuk İnan’la sürdü.

Galatasaray, 2020-21 sezonuna şampiyonluk parolasıyla girerken, Fatih Terim faktörü bir kez daha öne çıkıyor. Süper Lig’de son dönemde özellikle zirve takımlarının başlattığı ‘öze dönüş’ planı dikkat çekiyor.

Ancak bu konuda sarı-kırmızılıların Fatih Terim liderliğinde 1996’dan beri bu planı uyguluyor olması dikkat çekiyor. Her seferinde de Terim’in bu planının başarıya ulaşması gözlerden kaçmıyor.

1996-2000 arasındaki 4 yıllık şampiyonluk ve UEFA Kupası başarılarında Bülent Ünder, Eser Özaltındere ile Müfit Erkasap’tan oluşan teknik ekibin iletişimi öne çıkıyordu.

Daha sonra 2011-13 arasında gelen 2 yıllık şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’ndeki çeyrek finalde Taffarel, Ümit Davala ve Hasan Şaş gibi camianın içinden gelen eski yıldızların uyumu göze çarpıyordu.

Son olarak 2017-19 arasındaki 2 şampiyonlukta da benzer plan işlenmişti. Bu yıl da sarı-kırmızılı takımda 8 sene oynayan, kaptanlık yapan ve 4 şampiyonluk gören Selçuk İnan’ın teknik heyete katılması dikkat çekiyor.

Fatih Terim bu model ile Süper Lig’de 8 şampiyonluk yaşayarak lig tarihinin en başarılı teknik adamı oldu.

Benzer şekilde son dönemde ezeli rakiplerde; Fenerbahçe’de Erol Bulut ve Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile benzer modeller oluşturulmak isteniyor.

Milli takım örneği

Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden Fatih Terim, Galatasaray’daki planını A Milli Takım’a da yansıttı. Güçlü bir yedek kulübesi kuran Terim, 1996’da EURO 96 vizesi almıştı.

EURO 2008’de de yarı finale kadar yükselen milli takımda Terim’in teknik heyetinde Müfit Erkasap, Oğuz Çetin, Metin Tekin ve Eser Özaltındere yer almıştı.

Eski öğrencileri

Fatih Terim’in kurduğu teknik heyetlerdeki uyum geçmişe dayanıyor. Daha önce antrenörlüğünü yaptığı eski öğrencilerini hem Galatasaray hem de Milli Takım’da çalışma arkadaşı yapan Terim, uyumlu bir liderlik modeli oluşturdu. Ümit Davala, Taffarel, Oğuz Çetin, Metin Tekin, Hasan Şaş ve Selçuk İnan örnek isimler oldu.

Fatih Terim klibi