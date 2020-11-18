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18.11.2020 - 00:17 |

Fatma Uruk dünya rekoru kırdı

Fatma Uruk serbest dalışta Meksika'da dünya rekoru kırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Meksika'da rekor denemesi yapan Fatma Uruk, paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaştı ve rekorun yeni sahibi

Fatma Uruk dünya rekoru kırdı
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Serbest dalışçı Fatma Uruk, Maya Uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığına inanılan Yum-Kin adlı cenotede rekorlar denemeye başladı.

8 aydır Meksika’da bulunan, pandemi döneminde özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ve hep yanında olduğu milli sporcu bugünkü dalışında rekor kırdı.

Paletsiz değişken ağırlık dalışta daha önce Şahika Ercümen 65 metre dalmış, ardından 68 metre dalan Derya Can sonra rekorunu 70 metreye çıkarmıştı. Fatma Uruk 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçirdi. 2 dakika 10 saniye süren rekor denemesinden başarıyla çıkan Fatma Uruk, Meksika'daki rekor deneme dalışlarına 2 gün daha devam edecek. Uruk, yarın çift palet sabit ağırlık olarak dalış yapıp 67 metreye ulaşmaya çalışacak. Bu dalışta rekor 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova'da bulunuyor.

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