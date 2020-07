FC Alanyaspor şampiyon oldu

Almanya'nın Essen kentinde amatör lig olan Kresliga C'de mücadele eden FC Alanyaspor, ligin son maçında karşılaştığı Barışspor'u 6-2 yenerek şampiyon oldu.

Sezona yenilen yönetimi ve oyuncu kadrosuyla başlayan FC Alanyaspor, uzun süre lider götürdüğü kresliga C'nin 2.Grubu'nda 55 puanla şampiyon oldu ve bir üst lig olan kreisliga B'ye yükseldi.

Oldukça çekişmeli geçen 2. Grubu'n son maçında dün Barışspor'u evinde ağırlayan FC Alanyaspor, taraftarının da büyük desteğiyle maça hızlı basladi.Üst üste ataklar geliştiren FC Alanyaspor, 15.dk. Da Daniel Dosic ve 41. dakika da Adil Kahraman'ın golleriyle il yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de adeta fırtına gibi başlayan FC Alanyaspor, çok geçmeden 52. dakikada Caner Ceylan'la farkı 3'e çıkardı.Coştukca coşan ve ataklarını sıklaştıran FC Alanyaspor, 65. ve 67. dakikalarda Yavuz Alsancak'ın üst üste bulduğu gollerle skoru 5-0'a taşımayı başardı.Konuk ekibip Barışspor ender geliştirdiği ataklarından 75. dakikada Harun Güven'le farkı 4'e indirdi.82. Dakikada Mümtaz Eylen'le skoru 6-1'e taşırken, Barışspor 85. dakikada Bayram Demirci ile bulduğu golle tabelayı 6-2 olarak değiştirdi. Daha sonra karşılıklı ataklarla geçen son bölümde başka gol gelmezken, FC Alanyaspor maçı 6-2 kazanarak ligi şampiyon olarak tamamladı. Barışspor ise ligi, 24 puanla 10. sırada tamamladı.

Hakem Rizah Aydemir'in maçı bitiren düdüğü çalmasıyla FC Alanyaspor'un oyuncuları teknik heyeti ve yöneticileri bütünleşerek, saha içinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Maytap yakarak ve şampiyon FC Alanyaspor tezahüratları yapan oyuncuların şampiyonluk coşkusu, uzun süre devam etti.

Şampiyon takımın Teknik Direktörü Adem Durmuş, "zor ama keyifli bir sezon geçirerek mutlu sona ulaştık. Grubun ilk bir kaç maçın ardından takım olarak şampiyonluğa kenetlenmiştik, maçlarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımızın desteğiyle şampiyon olduk. Çok mutluyuz.Oyuncu kadromuza çok teşekkür ediyorum" dedi. Takım kaptanı Recep Aker de, "iyi bir sezonun ardından şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz" dedi. FC Alanyaspor Kulüp Başkanı Yasin Ersoy ise, "oyuncularımız bize süper bir sezon yaşattılar. Başta teknik heyet olmak üzere emeği geçen tüm oyuncu kadrosuna teşekkür ediyorum.Çok mutlu olduk" sözleriyle sevincini dile getirdi. FC Alanyaspor, gelecek sezon bir üst lig olan Kreisliga B'de mücadele edecek.

FC Alanspor'un oyuncu kadrosu:Erhan Can, Erkan Durmuş, Harun Ağla, Can Aydın, Ferhat Beyaz, Kerem Çalışkan, Adil Kahraman, Serdal Şahin, Recep Aker(kaptan), Yavuz Alsancak, Caner Ceylan, Serkan Demir, Seyyid Demirci, Mümtaz Eylen, Cihan Aydın, Hilmi Bağlar, Abdullah Durmuş, Ferhat Usta.FC Alanyaspor, şampiyonluk kutlaması tesislerde, kulüp yönetimi tarafından hazırlanan et mangal partisiyle sürdürdü.