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11.10.2020 - 21:13 |

Federasyon Kupası'nda şampiyon Sigortam.Net

Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda Sigortam.Net şampiyonluğa ulaştı.

Federasyon Kupası'nda şampiyon Sigortam.Net
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Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda Sigortam.Net şampiyonluğa ulaştı. 

Kocaeli'de düzenlenen organizasyonun final maçında Sigortam.Net ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya geldi.

Green Park Kartepe Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreği 17-17 beraberlikle geçildi. Karşılaşmanın ilk yarısını 40-34 önde kapatan Sigortam.Net, üçüncü periyodu 59-54 üstün tamamladı. Balıkesir temsilcisi, karşılaşmayı 84-76 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. 

Sigortam.Net'te Brayon Blake 25, Serhat Uğur 17 ve Derrick Wilson 15 sayı kaydetti. Semt77 Yalovaspor'da ise Marcus Lovett 34, Hüseyin Akın Kandemir 12 ve Melih Kapucu 8 sayıyla maçı tamamladı. 

Erkekler Federasyon Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Sigortam.Net'e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier sundu. Semt77 Yalovaspor'a ikincilik şiltini TBF Erkek Ligleri Direktör Yardımcısı Özgün Önver takdim etti.

Federasyon Kupasında şampiyon Sigortam.Net

 

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