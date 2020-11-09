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09.11.2020 - 17:12 |

Felipe Melo 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

Felipe Melo 3-4 ay sahalardan uzak kalacak
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Palmeiras Kulübü, Vasco da Gama'yı 1-0 yendikleri lig maçında sakatlanan 37 yaşındaki Melo'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Brezilyalı futbolcunun ameliyat edileceği ve sahalara dönmesinin 3-4 ay süreceği belirtildi.

Felipe Melo, 2011-2015 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da üçer Süper Lig ve Türkiye Süper Kupa ile 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

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Felipe Melo 3-4 ay sahalardan uzak kalacak

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