Felipe Melo: 'Gün bugündür!'

Rusya 2018 Dünya Kupası Eleme maçında Neymarlı Brezilya, Messili Arjantin'i 3-0 gibi rahat bir skorla geçerken Brezilya vatandaşı eski G.Saraylı Felipe Melo, bu maçla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından 'Gün bugündür! Onları yendiğimiz bazı maçlarda sahada ben de vardım. Bu dünya klasiğinde zafer kazanmanın nasıl bir tat olduğunu çok iyi biliyorum!' dedi.

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