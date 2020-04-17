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17.04.2020 - 07:33 | | FANATİK

Felipe Melo'dan Galatasaray sürprizi: Döneceğim!

Galatasaray'da 2011-2015 yılları arasında oynamış olan Brezilyalı çılgın futbolcu Felipe Melo, katıldığı canlı yayında sarı kırmızılı takıma döneceğini açıkladı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Palmeiras'ın yıldızı Felipe Melo, katıldığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı. 

"Juventus mu Galatasaray mı" sorusuna yanıt veren Melo, "Galatasaray benim kalbim. Cim bom bom!" dedi.

Ayrıca Brezilyalı yıldız, bir gün Galatasaray'a geri döneceğini vurguladı.

Galatasaray formasıyla 154 maça çıkan Felipe Melo, 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

Felipe Melodan Galatasaray sürprizi: Döneceğim

Felipe Melodan Galatasaray sürprizi: Döneceğim

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