Fenebahçe - Kayserispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Peki Kayserispor karşısında sahada olacak mı? Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı maç saatinde netleşecek ancak takım arkadaşlarıyla 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıktan sonra bireysel çalışma gerçekleştiren, idmanın taktik kısmında yer almayan Türk asıllı Alman yıldızın en iyi ihtimalle yedek kulübesinde olması bekleniyor. Çok büyük ihtimalle tribünden takipte olacak. Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand kesin olarak yok. Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş için de maç saatini bekleyeceğiz. TD Erol Bulut'un cezası biten Ozan Tufan'a ilk 11'deki yerini yeniden teslim etmesi ve yeni transfer Attila Szalai'yi stoperdeki iki isimden biri yapması şaşırtıcı olmaz.

Kayserispor, Dan Petrescu yönetiminde geçtiğimiz hafta arasında Başakşehir'i 2-0 yenerek önemli bir sürprize imza atmıştı. As kaleci Silviu Lung, as golcü Denis Alibec ve as sağ bek Miguel Lopes sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a götürülmedi. Yeni transferler Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Karlo Muhar ve Anton Maglica deplasman kafilesinde yer aldı. Manuel Fernandes, İlhan Depe, Muğdat Çelik gibi tecrübeli isimler ise teknik heyetin de onayı doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Alibec'in yokluğunda en önemli gol silahı Wilfried Kanga olacak. Orta alanın yükü Gustavo Campanharo'nın omuzlarında, savunma merkezinde Cristian Sapunaru ile Dimitrios Kolovetsios'u izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 5 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Kayserispor'un ligde oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Kayserispor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 7 lig maçının 6'sını kaybetti! (1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %52'lik kesim Kadıköy'de son haftalarda fire vermeyen sarı-lacivertli ekibe bir kez daha güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.