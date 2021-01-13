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13.01.2021 - 07:00 |

Fener 4 köşe

Kızılyıldız deplasmanında bu sezon ilk kez 3 maç arka arkaya kazanan Fenerbahçe Beko, seriyi 4 maça çıkardı. İspanyol rakibi Baskonia karşısında enerjisiyle fark yaratan, rakip potayı içeriden dışarıdan bombardımana tutan ev sahibi ekip, gelecek için umutları artırdı

Fener 4 köşe
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ÜMİT AVCI

THY Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Arena’da konuk ettiği Baskonia’yı 96-76 yenerek 19. maçında 9. galibiyetine ulaştı.

Son haftalardaki çıkışın mimarı olarak Vesely’yi göstermiştik... Çek yıldız yine harika oynadı. Barthel’in yokluğunda Ahmet ile çok iyi ikili oldular Baskonia karşısında boyalı alan hakimiyeti hep temsilcimizde kaldı. Onlar böyle oynayınca saha yerleşimi de istediğimiz gibiydi. Ancak istenen, hayal edilen bir performans daha vardı; De Colo Fenerbahçe’ye geldi! Sezon başındaki plandı zaten DeColo-Vesely ikilisi üzerine kurulacak takım, ikisi de gerekeni yapınca, sahadaki basketbol ‘şiir’ gibiydi. Baskonia’nın 2. çeyrekte yaklaştığı anlarda ise üç sayı silahını çıkardı ekibimiz, 12’de 9 isabet, müthiş enerjinin getirisiydi. 2. yarıda da rüya gibi basketbol devam etti, Ahmet boyalı alanı karattı, bloklarıyla rakibi püskürten isimdi, Vesely aynı mücadelesine devam etti, Guduric ben geldikten sonra çok şey değişti dedi... Ve net biçimde en çok değişen dünkü maçta De Colo’ydu, tıpkı CSKA günlerindeki gibiydi. Farkı 20 sayının üzerine çıkaran, geçtiğimiz hafta CSKA’nın 12 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan rakibine göz açtırmayan ve belki de en önemlisi ilk maçta 18 sayı farkla yenildiği rakibine karşı ikili averajı da ele geçirdi.

Fenerbahçe’yi bu şekilde izlemeyi özlemişiz. Agresiflik, sahadaki enerji her şeyi belirleyen etkendi. Keşke tribünler dolu olsaydı, 50 kişiyle coştu bu takım, onbinlerin önünde neler yapmazdı ki! Şimdi aynı konsantrasyonu sürdürmeli. O kadar çok kayıp verdik ki sezon başında yarın oynanacak Panathinaikos maçı da, bundan sonraki tüm haftalar gibi önemli... Yani final maçı gibi.

Fener 4 köşe

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