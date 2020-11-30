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30.11.2020 - 15:00 | | İHA

Fenerbahçe 4 gol yediği son 2 maçı da Sergen Yalçın'a karşı oynadı

Beşiktaş karşısında sahasında 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, 4 sezon aradan sonra bir maçta kalesinde 4 gol gördü. Sarı-lacivertli ekip en son, 2016-2017 sezonunda Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Kayserispor'dan 4 gol yemişti.

Fenerbahçe 4 gol yediği son 2 maçı da Sergen Yalçın'a karşı oynadı
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Süper Lig'in 10 haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederken, 15 yıl aradan sonra Kadıköy'den 3 puanla ayrılmayı başardı. Sergen Yalçın'ın ekibi, 10 kişi kalmasına rağmen rakibi karşısında 4 gol bulurken, 17 Nisan 2005'te kazanılan maçtaki aynı skoru aldı: 3-4. Rakibinden 4 gol yiyen Fenerbahçe, kalesinde en son 29 Ocak 2017 tarihinde 4 gol görmüştü. 2016-2017 sezonunda oynanan Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinden 4-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertli takım, bu tarihten sonra oynadığı mücadelelerde meşin yuvarlağı en fazla 3 kez filelerinde görmüştü. 29 Ocak 2017'de Kayserispor'u çalıştıran Teknik Direktör Sergen Yalçın, dün de Beşiktaş'ın başında 4 gollü bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe 4 sezon aradan sonra kalesinde ilk kez 4 gol görürken, bu 2 maçta da Sergen Yalçın'ın imzası vardı.

Perdeyi Aboubakar açtı

Dün akşam oynanan derbide Beşiktaş'ın ilk golü 4. dakikada Aboubakar'dan geldi. Yıldız futbolcu maçın hemen başında takımını öne geçirirken, 20 dakikada bir kez daha sahneye çıkıp farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda 10 kişi kalan Beşiktaş, buna karşın 53. dakikada Necip Uysal ve 88. dakikada N'Sakala ile fileleri havalandırmayı başarmıştı.

29 Ocak 2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında ise Umut Bulut 32. dakikada Kayserispor'u öne geçirmiş, Fenerbahçe bu gole 41. dakikada Mehmet Topal'la karşılık vermişti. 70'te Güray Vural durumu 2-1'e getirirken, oyuna 87. dakikada giren Welliton, 88. dakikada farkı 2'ye çıkaran isim olmuştu. Maçın uzatma dakikalarında Güray Vural 1 gol daha atarak skoru tayin etmişti.

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Fenerbahçe 4 gol yediği son 2 maçı da Sergen Yalçına karşı oynadı

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